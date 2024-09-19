Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Тот (8 бат) 1894 года (Таиланд, Рама V)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Тот (8 бат) 1894 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 32413 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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