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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Тот (8 бат) 1894 года (Таиланд, Рама V)

Аверс монеты - Тот (8 бат) 1894 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V Реверс монеты - Тот (8 бат) 1894 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,84 гр
  • Чистого золота (0,2269 oz) 7,056 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал Тот (8 бат)
  • Год 1894
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Тот (8 бат) 1894 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 32413 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд Тот (8 бат) 1894 на аукционе Stack's - August 8, 2018
Таиланд Тот (8 бат) 1894 на аукционе Stack's - August 8, 2018
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2018
Сохранность VF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Таиланд Тот (8 бат) 1894 на аукционе Heritage - August 13, 2015
Таиланд Тот (8 бат) 1894 на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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