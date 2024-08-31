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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1894 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Тот (8 бат) 1894
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пит (4 бата) 1894
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2,5 бата (Пот Дуанг) 1894
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 15
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