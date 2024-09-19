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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Пит (4 бата) 1894 года (Таиланд, Рама V)

Аверс монеты - Пит (4 бата) 1894 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V Реверс монеты - Пит (4 бата) 1894 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1134 oz) 3,528 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал Пит (4 бата)
  • Год 1894
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пит (4 бата) 1894 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 1794 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2146 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
6484 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - October 5, 2020
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - October 5, 2020
Продавец Stack's
Дата 5 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Rauch - November 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - August 21, 2019
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - August 21, 2019
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Eurseree - December 3, 2016
Продавец Eurseree
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Eurseree - August 13, 2016
Продавец Eurseree
Дата 13 августа 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Heritage - December 12, 2015
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Heritage - December 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - September 1, 2015
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - September 1, 2015
Продавец Stack's
Дата 1 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - August 27, 2014
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Stack's - August 27, 2014
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Таиланд Пит (4 бата) 1894 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пит (4 бата) 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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