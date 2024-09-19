Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Пит (4 бата) 1894 года (Таиланд, Рама V)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пит (4 бата) 1894 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 1794 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5200 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.
Сохранность
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
6484 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Продавец Stack's
Дата 5 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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