Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Каталог монет Рамы V (1868-1910)
Всего добавлено монет: 15
Каталог монет Рама V 1868-1910
Монеты Рамы V с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $4,200 - 0 2
Таиланд, Рама V
Тот (8 бат) 1894
Золото $2,000 - 0 1
Таиланд, Рама V
Пробные 10 сатангов RS 127 (1908)
Золото $2,800 - 0 54
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) 1876
Золото $3,100 - 0 20
Таиланд, Рама V
Пит (4 бата) 1894
Золото $5,500 $2,900 0 4
Таиланд, Рама V
Пробные 5 сатангов RS 127 (1908)
Золото $2,500 - 0 15
Таиланд, Рама V
2,5 бата (Пот Дуанг) 1894
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама V
Пробный 1 сатанг RS 127 (1908)
Золото $5,500 - 0 5
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 123 (1904)
Золото - - 0 1
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908)
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 124 (1905)
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 122 (1903)
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 126 (1907)
Золото - - 0 1
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 129 (1910)
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 128 (1909)
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 125 (1906)
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