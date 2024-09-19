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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Каталог монет Рамы V (1868-1910)

Всего добавлено монет: 15

Период чеканки Рамы V
Каталог монет Рама V 1868-1910
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Монеты Рамы V с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Таиланд, Рама V
Тот (8 бат) 1894
 Золото $4,200 - 0 2Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пробные 10 сатангов RS 127 (1908)
 Золото $2,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) 1876
 Золото $2,800 - 0 54Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пит (4 бата) 1894
 Золото $3,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пробные 5 сатангов RS 127 (1908)
 Золото $5,500 $2,900 0 4Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
2,5 бата (Пот Дуанг) 1894
 Золото $2,500 - 0 15Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пробный 1 сатанг RS 127 (1908)
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 123 (1904)
 Золото $5,500 - 0 5Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908)
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 124 (1905)
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 122 (1903)
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 126 (1907)
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 129 (1910)
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 128 (1909)
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 125 (1906)
 Золото - - 0 0
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