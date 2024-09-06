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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Пробные монеты 10 сатангов Рамы V - Таиланд

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10 сатангов 1908 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
RS 127 (1908) 0 1
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