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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Пробные 10 сатангов RS 127 (1908) года (Таиланд, Рама V)

Аверс монеты - Пробные 10 сатангов RS 127 (1908) года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V Реверс монеты - Пробные 10 сатангов RS 127 (1908) года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал 10 сатангов
  • Год RS 127 (1908)
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пробные 10 сатангов RS 127 (1908) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 62172 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 8 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 10 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе Stack's - August 8, 2018
Таиланд 10 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе Stack's - August 8, 2018
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Для продажи 10 сатангов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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