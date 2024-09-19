Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Пробные 10 сатангов RS 127 (1908) года (Таиланд, Рама V)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пробные 10 сатангов RS 127 (1908) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 62172 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 8 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 10 сатангов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск