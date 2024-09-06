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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1908 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908)
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 сатангов RS 127 (1908) Пробные
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 сатангов RS 127 (1908) Пробные
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 сатанг RS 127 (1908) Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
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