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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908) года (Таиланд, Рама V)

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Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал 1 8 бата (Фуанг)
  • Год RS 127 (1908)
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 2330 проданному на аукционе Stack's Bowers за 977.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908) на аукционе Stack's - April 20, 2005
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908) на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
******
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Для продажи 1 8 бата (Фуанг) 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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