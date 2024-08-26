Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908) года (Таиланд, Рама V)
Техническая информация
- Металл Золото
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама V
- Номинал 1 8 бата (Фуанг)
- Год RS 127 (1908)
- Правитель Рама V (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) RS 127 (1908) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 2330 проданному на аукционе Stack's Bowers за 977.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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