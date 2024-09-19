Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Пробные 5 сатангов RS 127 (1908) года (Таиланд, Рама V)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пробные 5 сатангов RS 127 (1908) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 32519 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
5875 $
Цена в валюте аукциона 5875 USD
Где продать?
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