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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Пробные 5 сатангов RS 127 (1908) года (Таиланд, Рама V)

Аверс монеты - Пробные 5 сатангов RS 127 (1908) года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V Реверс монеты - Пробные 5 сатангов RS 127 (1908) года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 17 мм

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал 5 сатангов
  • Год RS 127 (1908)
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пробные 5 сатангов RS 127 (1908) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 32519 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Таиланд 5 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
Таиланд 5 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2017
Таиланд 5 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2017
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
Таиланд 5 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе Heritage - August 11, 2016
Таиланд 5 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
5875 $
Цена в валюте аукциона 5875 USD
Таиланд 5 сатангов RS 127 (1908) (Пробные) на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD

Где продать?

Для продажи 5 сатангов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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