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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Пробные монеты 5 сатангов Рамы V - Таиланд

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5 сатангов 1908 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
RS 127 (1908) 0 4
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