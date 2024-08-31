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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1906 года

Золотые монеты

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1 8 бата (Фуанг) RS 125 (1906)
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