Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1 8 бата (Фуанг) RS 125 (1906) года (Таиланд, Рама V)
Техническая информация
- Металл Золото
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама V
- Номинал 1 8 бата (Фуанг)
- Год RS 125 (1906)
- Правитель Рама V (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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