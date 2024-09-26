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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Золотые монеты 2,5 бата (Пот Дуанг) Рамы V - Таиланд

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2,5 бата (Пот Дуанг) 1894

Год Знак Описание Продажи Продажи
1894 0 15
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