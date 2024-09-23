Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 года (Таиланд, Рама V)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 3278 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 9500 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2024.
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Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 29 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 24 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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