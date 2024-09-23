Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 года (Таиланд, Рама V)

Аверс монеты - 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V Реверс монеты - 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,96 гр
  • Чистого золота (0,0567 oz) 1,764 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал 2,5 бата (Пот Дуанг)
  • Год 1894
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 3278 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 9500 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Eurseree (5)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (1)
  • Sedwick (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10192 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Stack's - May 9, 2022
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Eurseree - March 31, 2018
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Eurseree - December 3, 2016
Продавец Eurseree
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Eurseree - November 29, 2014
Продавец Eurseree
Дата 29 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Eurseree - March 24, 2012
Продавец Eurseree
Дата 24 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность AU
Цена
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2,5 бата (Пот Дуанг) 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы V Монеты Таиланда 1894 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 2,5 бата (Пот Дуанг) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск