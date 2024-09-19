Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1 8 бата (Фуанг) RS 129 (1910) года (Таиланд, Рама V)
Техническая информация
- Металл Золото
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама V
- Номинал 1 8 бата (Фуанг)
- Год RS 129 (1910)
- Правитель Рама V (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) RS 129 (1910) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Eurseree за 230000 THB. Торги состоялись 28 марта 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- Eurseree (1)
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