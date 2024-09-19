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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1 8 бата (Фуанг) RS 129 (1910) года (Таиланд, Рама V)

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Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал 1 8 бата (Фуанг)
  • Год RS 129 (1910)
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) RS 129 (1910) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Eurseree за 230000 THB. Торги состоялись 28 марта 2007.

Сохранность
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  • Eurseree (1)
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) RS 129 (1910) на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность AU
Цена
******
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