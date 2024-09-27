Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1 8 бата (Фуанг) RS 123 (1904) года (Таиланд, Рама V)
Техническая информация
- Металл Золото
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама V
- Номинал 1 8 бата (Фуанг)
- Год RS 123 (1904)
- Правитель Рама V (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) RS 123 (1904) года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 1735 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6756.25 USD. Торги состоялись 10 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Morton & Eden (1)
- Stack's (4)
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2014
Сохранность MS61 PCGS
Цена
4250 $
Цена в валюте аукциона 4250 USD
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2014
Сохранность MS61 PCGS
Цена
5826 $
Цена в валюте аукциона 5825.63 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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