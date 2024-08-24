Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1 8 бата (Фуанг) 1876 года (Таиланд, Рама V)
Техническая информация
- Металл Золото
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама V
- Номинал 1 8 бата (Фуанг)
- Год 1876
- Правитель Рама V (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) 1876 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 25195 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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