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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1 8 бата (Фуанг) 1876 года (Таиланд, Рама V)

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Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал 1 8 бата (Фуанг)
  • Год 1876
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) 1876 года. Это золотая монета периода Рамы V. Рекорд цены принадлежит лоту 25195 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Heritage - June 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - October 8, 2022
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - October 8, 2022
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Auctiones - September 19, 2021
Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе VINCHON - October 20, 2020
Продавец VINCHON
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - August 8, 2018
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - August 8, 2018
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2018
Сохранность F
Цена
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Heritage - June 29, 2018
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Heritage - June 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - April 4, 2018
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1876 на аукционе Stack's - April 4, 2018
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 8 бата (Фуанг) 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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