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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1907 года

Золотые монеты

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1 8 бата (Фуанг) RS 126 (1907)
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