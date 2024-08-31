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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1 8 бата (Фуанг) RS 122 (1903) года (Таиланд, Рама V)

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Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама V
  • Номинал 1 8 бата (Фуанг)
  • Год RS 122 (1903)
  • Правитель Рама V (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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