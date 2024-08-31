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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

150 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 150 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 150 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Roma Numismatics

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,75 гр
  • Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 202,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 150 бат
  • Год BE 2511 (1968)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 150 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 4594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 170 CHF
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - April 13, 2024
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Jean ELSEN - September 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - November 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Leu - July 18, 2022
Продавец Leu
Дата 18 июля 2022
Сохранность XF
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Где купить?
Таиланд 150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 150 бат 1968 "36-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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