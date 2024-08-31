Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
150 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,75 гр
- Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 202,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 150 бат
- Год BE 2511 (1968)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 150 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 4594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.
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Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
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Сохранность MS68 NGC
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Дата 7 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Дата 11 августа 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
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