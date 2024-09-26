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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1968 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
600 бат BE 2511 (1968) 36-летие королевы Сирикит
Средняя цена 830 $
Продажи
3 99
Аверс
Реверс
300 бат BE 2511 (1968) 36-летие королевы Сирикит
Средняя цена 460 $
Продажи
1 90
Аверс
Реверс
150 бат BE 2511 (1968) 36-летие королевы Сирикит
Средняя цена 280 $
Продажи
1 87
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