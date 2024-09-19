Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
300 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,5 гр
- Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 101,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 300 бат
- Год BE 2511 (1968)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 300 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Baldwin's за 480 GBP. Торги состоялись 26 мая 2012.
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Сохранность MS64 NGC
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Дата 27 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
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Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 22 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Дата 15 января 2023
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Дата 10 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
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Дата 10 октября 2022
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Дата 25 сентября 2022
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
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