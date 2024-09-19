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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

300 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 300 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 300 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Roma Numismatics

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,5 гр
  • Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 101,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 300 бат
  • Год BE 2511 (1968)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 300 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Baldwin's за 480 GBP. Торги состоялись 26 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - June 30, 2024
Продавец Heritage
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Jean ELSEN - September 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Leu - July 18, 2022
Продавец Leu
Дата 18 июля 2022
Сохранность XF
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Таиланд 300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 300 бат 1968 "36-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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