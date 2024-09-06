Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
600 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,04 гр
- Чистого золота (0,4352 oz) 13,536 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 46,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 600 бат
- Год BE 2511 (1968)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 600 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 14702 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
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Сохранность MS68 PCGS
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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