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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

600 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 600 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 600 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Taisei

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,04 гр
  • Чистого золота (0,4352 oz) 13,536 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 46,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 600 бат
  • Год BE 2511 (1968)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 600 бат BE 2511 (1968) года "36-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 14702 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
837 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
925 $
Цена в валюте аукциона 925 USD
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - April 13, 2024
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Spink - April 10, 2024
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Spink - April 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS67 ANACS
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - December 8, 2023
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - December 8, 2023
Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - December 8, 2023
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - December 8, 2023
Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 21, 2023
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Jean ELSEN - September 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе London Coins - December 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где купить?
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - August 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 августа 2024
Сохранность MS67 NGC
К аукциону
Таиланд 600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 600 бат 1968 "36-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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