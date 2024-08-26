Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2534 (1991) года "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5,000
- Тираж PROOF 591
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 6000 бат
- Год BE 2534 (1991)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2534 (1991) года "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 3031 проданному на аукционе Eurseree за 60000 THB. Торги состоялись 4 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Eurseree (77)
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
60000 ฿
Цена в валюте аукциона 60000 THB
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
24000 ฿
Цена в валюте аукциона 24000 THB
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 4 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 6000 бат 1991 "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск