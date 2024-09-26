Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
16000 бат BE 2551 (2008) года "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,990)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,4774 oz) 14,85 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 2,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 16000 бат
- Год BE 2551 (2008)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 16000 бат BE 2551 (2008) года "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 40316 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Stack's (1)
Где продать?
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