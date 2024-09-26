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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

16000 бат BE 2551 (2008) года "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 16000 бат BE 2551 (2008) года "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 16000 бат BE 2551 (2008) года "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,990)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,4774 oz) 14,85 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 16000 бат
  • Год BE 2551 (2008)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 16000 бат BE 2551 (2008) года "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 40316 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 16000 бат BE 2551 (2008) "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 16000 бат BE 2551 (2008) "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 16000 бат 2008 "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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