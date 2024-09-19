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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Памятные золотые монеты 16000 бат Рамы IX - Таиланд

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16000 бат 2005

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2548 (2005) 3,000 0 0
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16000 бат 2007

80-летие короля Рамы IX
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2550 (2007) 16,800 12,800 0 1
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16000 бат 2007

75-летие королевы Сирикит
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2550 (2007) 5,000 2,000 0 0
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16000 бат 2008

108-летие матери королевы Сирикит
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2551 (2008) 400 1,200 0 2
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16000 бат 2008

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2551 (2008) 2,000 0 1
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16000 бат 2011

Церемония 7-го цикла короля Рамы IX
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2554 (2011) 25,000 0 0
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