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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

16000 бат BE 2550 (2007) года "80-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 16000 бат BE 2550 (2007) года "80-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 16000 бат BE 2550 (2007) года "80-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: EUR-SEREE

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,800
  • Тираж PROOF 12,800

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 16000 бат
  • Год BE 2550 (2007)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 16000 бат BE 2550 (2007) года "80-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 62182 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 8 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 16000 бат BE 2550 (2007) "80-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 8, 2018
Таиланд 16000 бат BE 2550 (2007) "80-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 8, 2018
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2018
Сохранность MS70 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 16000 бат 2007 "80-летие короля Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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