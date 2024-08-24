Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
16000 бат BE 2550 (2007) года "80-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16,800
- Тираж PROOF 12,800
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 16000 бат
- Год BE 2550 (2007)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 16000 бат BE 2550 (2007) года "80-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 62182 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 8 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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