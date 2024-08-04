Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
16000 бат BE 2554 (2011) года "Церемония 7-го цикла короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,965)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,4654 oz) 14,475 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 16000 бат
- Год BE 2554 (2011)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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