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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

16000 бат BE 2551 (2008) года "108-летие матери королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 16000 бат BE 2551 (2008) года "108-летие матери королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 16000 бат BE 2551 (2008) года "108-летие матери королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 400
  • Тираж PROOF 1,200

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 16000 бат
  • Год BE 2551 (2008)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 16000 бат BE 2551 (2008) года "108-летие матери королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 40317 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 16000 бат BE 2551 (2008) "108-летие матери королевы Сирикит" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Таиланд 16000 бат BE 2551 (2008) "108-летие матери королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 16000 бат BE 2551 (2008) "108-летие матери королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 16000 бат 2008 "108-летие матери королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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