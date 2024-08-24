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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 2008 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
16000 бат BE 2551 (2008) 108-летие матери королевы Сирикит
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
16000 бат BE 2551 (2008) Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Средняя цена
Продажи
0 1
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