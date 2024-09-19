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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2000 бат BE 2540 (1997) года "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 2000 бат BE 2540 (1997) года "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 2000 бат BE 2540 (1997) года "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Spink

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 6,22 гр
  • Чистого золота (0,1998 oz) 6,2138 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 1,700

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 2000 бат
  • Год BE 2540 (1997)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2000 бат BE 2540 (1997) года "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Auction World за 71000 JPY. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 71000 JPY
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 80000 JPY
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Heritage - May 28, 2015
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Heritage - May 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Heritage - May 21, 2015
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Heritage - May 21, 2015
Продавец Heritage
Дата 21 мая 2015
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Heritage - January 8, 2015
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Heritage - January 8, 2015
Продавец Heritage
Дата 8 января 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Stack's - August 27, 2014
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Stack's - August 27, 2014
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2014
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Таиланд 2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 бат 1997 "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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