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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1997 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
2000 бат BE 2540 (1997) 50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)
Средняя цена
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