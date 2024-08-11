Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2525 (1982) года "50-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,471
- Тираж PROOF 99
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 6000 бат
- Год BE 2525 (1982)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2525 (1982) года "50-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 3048 проданному на аукционе SINCONA AG за 575 CHF. Торги состоялись 29 июня 2011.
Сохранность
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- SINCONA (1)
Продавец Eurseree
Дата 8 декабря 2012
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Продавец Eurseree
Дата 8 декабря 2012
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Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
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Дата 2 апреля 2011
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Дата 27 марта 2010
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Дата 12 декабря 2009
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Дата 12 декабря 2009
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Дата 13 декабря 2008
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Дата 13 декабря 2008
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Дата 5 апреля 2008
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Дата 21 июля 2007
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Дата 21 июля 2007
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Дата 31 марта 2007
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Дата 31 марта 2007
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Дата 5 июля 2006
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Дата 5 июля 2006
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Где продать?
Для продажи 6000 бат 1982 "50-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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