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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2525 (1982) года "50-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2525 (1982) года "50-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2525 (1982) года "50-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,471
  • Тираж PROOF 99

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2525 (1982)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2525 (1982) года "50-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 3048 проданному на аукционе SINCONA AG за 575 CHF. Торги состоялись 29 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Eurseree (19)
  • SINCONA (1)
Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 8, 2012
Продавец Eurseree
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
33000 ฿
Цена в валюте аукциона 33000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 8, 2012
Продавец Eurseree
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
30000 ฿
Цена в валюте аукциона 30000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 8, 2012
Продавец Eurseree
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 8, 2012
Продавец Eurseree
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - April 2, 2011
Продавец Eurseree
Дата 2 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - March 27, 2010
Продавец Eurseree
Дата 27 марта 2010
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 13, 2008
Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - December 13, 2008
Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - April 5, 2008
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - July 21, 2007
Продавец Eurseree
Дата 21 июля 2007
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - July 21, 2007
Продавец Eurseree
Дата 21 июля 2007
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - July 21, 2007
Продавец Eurseree
Дата 21 июля 2007
Сохранность PROOF
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - July 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 июля 2006
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - July 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 июля 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1982 "50-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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