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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1982 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
9000 бат BE 2525 (1982) 200-летие Бангкока
Средняя цена 950 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6000 бат BE 2525 (1982) 50-летие королевы Сирикит
Средняя цена 75 $
Продажи
0 20
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