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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

9000 бат BE 2525 (1982) года "200-летие Бангкока" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 9000 бат BE 2525 (1982) года "200-летие Бангкока" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 9000 бат BE 2525 (1982) года "200-летие Бангкока" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: PCGS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,290

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 9000 бат
  • Год BE 2525 (1982)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2525 (1982) года "200-летие Бангкока". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 99276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 28 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Heritage (1)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Таиланд 9000 бат BE 2525 (1982) "200-летие Бангкока" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1019 $
Цена в валюте аукциона 161000 JPY
Таиланд 9000 бат BE 2525 (1982) "200-летие Бангкока" на аукционе Heritage - April 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Таиланд 9000 бат BE 2525 (1982) "200-летие Бангкока" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Таиланд 9000 бат BE 2525 (1982) "200-летие Бангкока" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Таиланд 9000 бат BE 2525 (1982) "200-летие Бангкока" на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 9000 бат 1982 "200-летие Бангкока" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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