Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
9000 бат BE 2525 (1982) года "200-летие Бангкока" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2525 (1982) года "200-летие Бангкока". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 99276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 28 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1019 $
Цена в валюте аукциона 161000 JPY
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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