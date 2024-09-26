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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Памятные золотые монеты 9000 бат Рамы IX - Таиланд

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9000 бат 1980

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2523 (1980) 3,900 0 1
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9000 бат 1981

36 лет правления Рамы IX
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2524 (1981) 4,000 0 0
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9000 бат 1981

100-летие Рамы VI
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2524 (1981) 2,600 0 0
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9000 бат 1982

200-летие Бангкока
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2525 (1982) 3,290 0 4
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9000 бат 2003

150-летие Рамы V
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2546 (2003) 5,000 1,500 0 0
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9000 бат 2004

72-летие королевы Сирикит
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2547 (2004) 6,000 1,600 0 2
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9000 бат 2004

200-летие Рамы IV
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2547 (2004) 3,000 1,000 0 6
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