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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

9000 бат BE 2523 (1980) года "Продовольственная и сельскохозяйственная организация" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 9000 бат BE 2523 (1980) года "Продовольственная и сельскохозяйственная организация" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 9000 бат BE 2523 (1980) года "Продовольственная и сельскохозяйственная организация" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Soler y Llach

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12 гр
  • Чистого золота (0,3472 oz) 10,8 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,900

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 9000 бат
  • Год BE 2523 (1980)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2523 (1980) года "Продовольственная и сельскохозяйственная организация". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 6876 проданному на аукционе Stack's Bowers за 450 USD. Торги состоялись 5 ноября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 9000 бат BE 2523 (1980) "Продовольственная и сельскохозяйственная организация" на аукционе Stack's - November 6, 2010
Таиланд 9000 бат BE 2523 (1980) "Продовольственная и сельскохозяйственная организация" на аукционе Stack's - November 6, 2010
Продавец Stack's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
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