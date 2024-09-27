Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
9000 бат BE 2523 (1980) года "Продовольственная и сельскохозяйственная организация" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12 гр
- Чистого золота (0,3472 oz) 10,8 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 3,900
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 9000 бат
- Год BE 2523 (1980)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2523 (1980) года "Продовольственная и сельскохозяйственная организация". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 6876 проданному на аукционе Stack's Bowers за 450 USD. Торги состоялись 5 ноября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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