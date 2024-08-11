Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
9000 бат BE 2547 (2004) года "200-летие Рамы IV" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 3,000
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 9000 бат
- Год BE 2547 (2004)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2547 (2004) года "200-летие Рамы IV". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Auction World за 130000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Stack's (4)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 170000 JPY
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS69 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность PR68 DCAM PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 9000 бат 2004 "200-летие Рамы IV" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск