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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

9000 бат BE 2547 (2004) года "200-летие Рамы IV" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 9000 бат BE 2547 (2004) года "200-летие Рамы IV" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 9000 бат BE 2547 (2004) года "200-летие Рамы IV" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Auction World

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,000
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 9000 бат
  • Год BE 2547 (2004)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2547 (2004) года "200-летие Рамы IV". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Auction World за 130000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 170000 JPY
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - September 28, 2021
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - September 28, 2021
Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность PR68 DCAM PCGS
Цена
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Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "200-летие Рамы IV" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 9000 бат 2004 "200-летие Рамы IV" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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