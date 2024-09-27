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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 2004 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
9000 бат BE 2547 (2004) 72-летие королевы Сирикит
Средняя цена 500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
9000 бат BE 2547 (2004) 200-летие Рамы IV
Средняя цена 700 $
Продажи
0 6
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