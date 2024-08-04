Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

9000 бат BE 2547 (2004) года "72-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 9000 бат BE 2547 (2004) года "72-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 9000 бат BE 2547 (2004) года "72-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: EUR-SEREE

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 6,000
  • Тираж PROOF 1,600

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 9000 бат
  • Год BE 2547 (2004)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2547 (2004) года "72-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 40322 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.

Сервис
  • Все фирмы
  • Stack's (2)
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "72-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "72-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "72-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 9000 бат BE 2547 (2004) "72-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 9000 бат 2004 "72-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы IX Монеты Таиланда 2004 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 9000 бат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск