Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
9000 бат BE 2547 (2004) года "72-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 6,000
- Тираж PROOF 1,600
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 9000 бат
- Год BE 2547 (2004)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 9000 бат BE 2547 (2004) года "72-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 40322 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.
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