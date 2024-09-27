Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

9000 бат BE 2546 (2003) года "150-летие Рамы V" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 9000 бат BE 2546 (2003) года "150-летие Рамы V" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 9000 бат BE 2546 (2003) года "150-летие Рамы V" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: EUR-SEREE

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5,000
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 9000 бат
  • Год BE 2546 (2003)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 9000 бат 2003 "150-летие Рамы V" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы IX Монеты Таиланда 2003 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 9000 бат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск