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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 2003 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
9000 бат BE 2546 (2003) 150-летие Рамы V
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