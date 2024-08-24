Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
5000 бат BE 2517 (1974) года "Белоглазая речная ласточка" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 33,437 гр
- Чистого золота (0,9675 oz) 30,0933 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,602
- Тираж PROOF 623
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 5000 бат
- Год BE 2517 (1974)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 5000 бат BE 2517 (1974) года "Белоглазая речная ласточка". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 30365 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 12 июля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS68 NGC
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Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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