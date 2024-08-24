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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

5000 бат BE 2517 (1974) года "Белоглазая речная ласточка" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 5000 бат BE 2517 (1974) года "Белоглазая речная ласточка" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 5000 бат BE 2517 (1974) года "Белоглазая речная ласточка" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 33,437 гр
  • Чистого золота (0,9675 oz) 30,0933 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,602
  • Тираж PROOF 623

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 5000 бат
  • Год BE 2517 (1974)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 5000 бат BE 2517 (1974) года "Белоглазая речная ласточка". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 30365 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 12 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Hermes Auctions - July 29, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 29 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Hermes Auctions - July 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
3254 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
2536 $
Цена в валюте аукциона 2300 CHF
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе HAYNAULT - May 13, 2024
Продавец HAYNAULT
Дата 13 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе London Coins - June 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - May 9, 2022
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Holmasto - December 18, 2021
Продавец Holmasto
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Таиланд 5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка" на аукционе Heritage - August 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 августа 2024
Сохранность MS68 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5000 бат 1974 "Белоглазая речная ласточка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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