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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1974 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
5000 бат BE 2517 (1974) Белоглазая речная ласточка
Средняя цена 1600 $
Продажи
2 139
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