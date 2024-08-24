Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2542 (1999) года "72-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20,000
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 6000 бат
- Год BE 2542 (1999)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2542 (1999) года "72-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе H.D. Rauch за 700 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Eurseree (12)
- Rauch (2)
- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 2 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 4 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6000 бат 1999 "72-летие короля Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск