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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2542 (1999) года "72-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2542 (1999) года "72-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2542 (1999) года "72-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: H. D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20,000
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2542 (1999)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2542 (1999) года "72-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе H.D. Rauch за 700 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 720 EUR
Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 8, 2018
Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 8, 2018
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - April 4, 2018
Продавец Stack's
Дата 4 апреля 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 2, 2011
Продавец Eurseree
Дата 2 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 4, 2009
Продавец Eurseree
Дата 4 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 5, 2008
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 5, 2008
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Таиланд 6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1999 "72-летие короля Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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