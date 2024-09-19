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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1999 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
6000 бат BE 2542 (1999) 72-летие короля Рамы IX
Средняя цена 470 $
Продажи
0 16
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