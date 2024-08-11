Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
12000 бат BE 2549 (2006) года "60 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16,000
- Тираж PROOF 9,600
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 12000 бат
- Год BE 2549 (2006)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 12000 бат BE 2549 (2006) года "60 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 40319 проданному на аукционе Stack's Bowers за 480 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.
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Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Где продать?
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