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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

12000 бат BE 2549 (2006) года "60 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 12000 бат BE 2549 (2006) года "60 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 12000 бат BE 2549 (2006) года "60 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: EUR-SEREE

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,000
  • Тираж PROOF 9,600

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 12000 бат
  • Год BE 2549 (2006)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 12000 бат BE 2549 (2006) года "60 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 40319 проданному на аукционе Stack's Bowers за 480 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.

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Таиланд 12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Таиланд 12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Таиланд 12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 12000 бат 2006 "60 лет правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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