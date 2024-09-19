Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
4000 бат BE 2524 (1981) года "Международный год ребенка" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 4000 бат BE 2524 (1981) года "Международный год ребенка". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе London Coins LTD за 8000 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 1600 AUD
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4000 бат 1981 "Международный год ребенка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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