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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

4000 бат BE 2524 (1981) года "Международный год ребенка" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 4000 бат BE 2524 (1981) года "Международный год ребенка" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 4000 бат BE 2524 (1981) года "Международный год ребенка" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,17 гр
  • Чистого золота (0,4968 oz) 15,453 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,963

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 4000 бат
  • Год BE 2524 (1981)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (148)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 4000 бат BE 2524 (1981) года "Международный год ребенка". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе London Coins LTD за 8000 GBP. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Status International - June 7, 2024
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 1600 AUD
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Heritage - April 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Heritage - December 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - October 10, 2022
Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - May 9, 2022
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4000 бат 1981 "Международный год ребенка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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