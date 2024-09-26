Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1981 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
9000 бат BE 2524 (1981) 100-летие Рамы VI
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
9000 бат BE 2524 (1981) 36 лет правления Рамы IX
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4000 бат BE 2524 (1981) Международный год ребенка
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 148
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск