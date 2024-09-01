Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
7500 бат BE 2545 (2002) года "75-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 7500 бат BE 2545 (2002) года "75-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 2949 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Где продать?
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