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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

7500 бат BE 2545 (2002) года "75-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 7500 бат BE 2545 (2002) года "75-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 7500 бат BE 2545 (2002) года "75-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 7500 бат
  • Год BE 2545 (2002)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 7500 бат BE 2545 (2002) года "75-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 2949 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

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Таиланд 7500 бат BE 2545 (2002) "75-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 7500 бат BE 2545 (2002) "75-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Таиланд 7500 бат BE 2545 (2002) "75-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 7500 бат BE 2545 (2002) "75-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Таиланд 7500 бат BE 2545 (2002) "75-летие короля Рамы IX" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 7500 бат 2002 "75-летие короля Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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